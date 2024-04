Pokémon GO: Katagami in Raids auf der Nordhalbkugel

Am 6. und 7. April könnte es sich lohnen, den ein oder anderen Pokémon-GO-Spaziergang einzuplanen, zumindest wenn das Wetter mitspielt und einigermaßen freundlich ist. Denn: Gleich mehrere Events laufen am Wochenende und bringen teilweise coole Monster mit. Die solltet ihr euch schnappen, wenn ihr die Gelegenheit habt.Twitch-Streamer bekommt Hass-Nachrichten, weil er Pokémon GO unterstütztEntwickler von Pokémon GO bauen Basketball-Spiel – Ihr tretet gegen NBA-Stars an Seit dem 9.

April ist Katagami auf der Nordhalbkugel in den Raids zu fangen, also auch hierzulande. Es bleibt bis zum 12. April, ein Fang am Wochenende bietet sich also an. Denn: Katagami sollte man nicht verpassen, die Ultrabestie gehört zu den besten Angreifern in Pokémon GO überhaupt. Tatsächlich ist Katagami sogar der stärkste Pflanzen-Angreifer, sieht man einmal von Mega-Gewaldro ab. Auch Kaguron ist noch in Raids, aber nur auf der Südhalbkuge

Pokémon GO Katagami Raids Nordhalbkugel Ultrabestie

Was ist Katagami für ein Pokémon?Katagami (engl. Kartana) findet ihr seit dem 13. September 2022 in Pokémon GO. Es ist ein “Schwertkunst-Pokémon” und gehört als Ultrabestie zu den Typen Pflanze und Stahl. Wir zeigen euch hier im Guide die besten Konter gegen Katagami.

