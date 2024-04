Podman 5.0 bringt mehr Optionen und Performance für macOS und Windows

Das neue Major-Release Podman 5.0 liefert vor allem denjenigen Entwicklerinnen und Entwicklern mehr Optionen und höhere Performance, die das Container-Verwaltungswerkzeug unter macOS und Windows nutzen. Dazu bietet die fünfte Hauptversion erstmals Support für den Apple-nativen Hypervisor – sowohl auf den neueren Apple-Silicon-Rechnern als auch auf Macs mit Intel-Prozessoren. Der Zugriff auf lokale Dateisysteme in den virtuellen Maschinen erfolgt künftig über Virtiofs, das Plan 9 ablöst.

Bei den Arbeiten an Podman 5.0 habe das Entwicklungsteam – vertreten durch Brent Baude und Dan Walsh –den Fokus primär darauf gelegt, die Weichen für künftige Neuerungen und Verbesserungen des Container-Tools zu stellen. Die Basis dafür soll eine grundlegende Überarbeitung des Backends für die Befehle der Podman Machine bilden, die wiederum wesentlich für die Verwaltung der Virtual Machine (VM) von Podman is

