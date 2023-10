Podcast Fürther Flachpass: Die SpVgg Greuther Fürth nach dem 4:0 gegen Osnabrück

- Wir haben im"Fürther Flachpass" schon sehr kritisch auf die Lage beim (Auswärts-)Kleeblatt geblickt. Zuhause aber ist die Spielvereinigung eine Spitzenmannschaft - nicht erst seit dem 4:0 gegen Osnabrück, über das wir in der 153. Folge sprechen.verschafft sich das Kleeblatt Luft und distanziert sich von den Abstiegsplätzen.

In der neuen Podcast-Folge blicken auf den Freitagabend zurück, auf das Pokalspiel am Dienstag voraus - und philosophieren darüber, was möglich wäre, wenn die Spielvereinigung auswärts auch nur ein bisschen besser abschneiden würde."Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth.

Green ebnet den Weg: Fürth siegt deutlich gegen OsnabrückAnalyse, Aufstellungen und Torschützen zum Spiel SpVgg Greuther Fürth - VfL Osnabrück Weiterlesen ⮕

Gegen Fachkräftemangel: Klinikum Fürth bietet Vier-Tage-Woche anDas Klinikum Fürth geht wegen des Fachkräftemangels neue Wege: In einem Pilotprojekt bietet das Krankenhaus Pflegekräften, die bei Operationen helfen, ab November an, vier statt fünf Tage pro Woche zu arbeiten. Weiterlesen ⮕

Stephan Katt gewinnt Rennen in Osnabrück mit neuem BahnrekordNach einem schlechten Saisonstart konnte Stephan Katt in Osnabrück mit einem neuen Bahnrekord und der Maximalpunktzahl von 25 überzeugen. Er kletterte zusammen mit Dirk Fabriek und Andrew Appleton auf das Siegerpodest. Weiterlesen ⮕

Deutsche Meisterschaft Seitenwagen B-Lizenz beim Internationalen Grasbahnrennen in OsnabrückBeim 62. Internationalen Grasbahnrennen in Osnabrück wird die Deutsche Meisterschaft Seitenwagen B-Lizenz ausgetragen. Zehn deutsche B-Gespanne kämpfen um Podestplätze und eine internationale Lizenz für 2019. Auch internationale Seitenwagen- und Solistenklassen sind vertreten. Weiterlesen ⮕

Hackerangriff legt Parkhäuser in Osnabrück lahmEin Hackerangriff führte zu einem Systemausfall in mehreren Parkhäusern in Osnabrück. Die Parkhäuser waren vom Samstagvormittag bis zum Samstagabend nicht zugänglich. Mitarbeiter leiten vorübergehend den Verkehr. Zahlungsdaten wurden nicht gestohlen. Weiterlesen ⮕

