Pluszeichen in Wien: ATX Prime zum Start mit positivem Vorzeichen

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit AT S (AT&S) (+ 7,78 Prozent auf 25,48 EUR), Andritz (+ 3,89 Prozent auf 43,84 EUR), FACC (+ 3,23 Prozent auf 6,40 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,44 Prozent auf 9,24 EUR) und Polytec (+ 2,18 Prozent auf 3,99 EUR).

