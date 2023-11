Plug Power-Aktie verliert nach Herabstufung durch Citi

Nach einer kurzen Erholungsrallye im Zuge des Ausverkaufs nach den miserablen Quartalszahlen in der vergangenen Woche verliert das Papier des Wasserstoff-Spezialisten am Freitag 6 %. Die US-Bank Citi hat die Aktie von"Buy" auf"Neutral" abgestuft und das Kursziel von 12,50 auf 5,00 Dollar gesenkt. Es ist bereits die achte Herabstufung, seit das Unternehmen letzte Woche seine Zahlen vorgelegt hat.

Ursprünglich sei Plug Power trotz einiger mittelfristiger Herausforderungen als ein Unternehmen mit vielen Impulsen und kurzfristigem Wachstumspotenzial angesehen worden, hieß es in der Notiz. Die erwarteten Impulse wie 45V, H2-Hubs, Erreichen der Gewinnschwelle und starkes Umsatzwachstum seien jedoch ausgeblieben. Die"suboptimale Umsetzung" durch das Unternehmen habe zu Liquiditätsproblemen geführt. "Es gibt einen schmalen Pfad aus den unmittelbaren Problemen heraus, aber die Fehlertoleranz ist gerin





