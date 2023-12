PlayStation 5 Slim: Neue Variante der PS5 jetzt erhältlich

Die neue Slim-Variante hat die alte PS5 abgelöst. Was es damit auf sich hat und wo ihr sie am günstigsten bekommt, verraten wir euch hier. PlayStation 5 Disc Edition: Slim-Variante günstiger bei CoolblueDie ganz frisch vorgestellte Slim-Edition der PS5 gibt es aktuell mit einem kleinen Rabatt bei Coolblue (für 539 Euro ansehen). Der Händler bietet die neueste Version der PS5 10 Euro günstiger als andere Händler.

Das ist zwar keine riesen Ersparnis, wenn die NextGen-Konsole aber unbedingt noch unterm Tannenbaum landen soll, verspricht der Onlineshop immerhin eine Lieferung am nächsten Werktag. Da die PS5 Digital Edition (UVP: 450 Euro) die Option bietet, nachträglich mit einem Disc-Laufwerk ausgestattet zu werden, könnte sie für manchen Kunden eine preiswertere Option sein. Kennt ihr schon die Unterschiede zwischen der normalen PS5 und der PlayStation 5 Slim? Hier verraten wir sie euch: PS5 kaufen: Alte Version oder Slim?Die im Herbst 2023 vorgestellte Slim Edition der PS5 hat beinahe nur Vorteile. Zum einen ist sie kleiner und leichte





Follow_the_G » / 🏆 24. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Die Unterschiede zwischen der neuen PS5 im Slim-Design und der alten RevisionDie neue PS5 im Slim-Design ist mittlerweile erhältlich, aber die alte Revision steht auch noch in den Läden. Wir verraten euch die Unterschiede.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Probleme mit dem DualSense Edge Controller der PS5Mehrere Nutzer beschweren sich über Blasen und Verfärbungen an den gummierten Griffen des DualSense Edge Controllers der PS5.

Herkunft: ComputerBase - 🏆 27. / 67 Weiterlesen »

Fantastische PS5-Angebote in der Black Friday WeekIn der Black Friday Week gibt es fantastische PS5-Angebote. Die Sony-Konsole bekommt man einzeln und in Bundles mit beliebten Spielen aktuell zu Superpreisen. Wir fassen die besten Deals auf einen Blick zusammen – regelmäßig aktualisiert.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

The Last of Us 2: Remaster für Playstation 5 angekündigtDas Spiel The Last of Us 2 erhält ein Remaster für die Playstation 5. Es wird auch einen neuen Roguelike-Survival-Modus namens No Return geben, in dem Spieler verschiedene Rollen übernehmen können.

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Avatar im Test: Frontiers of Pandora - Ein wunderschönes 'Far Cry' in BlauMit Frontiers of Pandora wagt sich Ubisoft erneut an James Camerons Avatar-Marke und übertrifft sich bei der Open World wieder einmal selbst. Der Test zeigt, dass das Spiel diesen Stempel durchaus verdient, jedoch erbt es auch eine Schwäche der Filme. Die finale Wertung basiert auf Tests der PC-, PS5- und Xbox Series X-Versionen.

Herkunft: GamePro_de - 🏆 121. / 50 Weiterlesen »

Xbox Series X am Black Friday stark reduziertDie Xbox Series X gibt’s pünktlich zum Black Friday hart reduziert. Bei Preisen unter 400 Euro und teilweise sogar mit Gratis-Spielen muss sich auch die PS5 warm anziehen.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »