Plauener Synagoge: Spendenaufruf für Erhalt von Mauerresten

Ein ehemaliger Ort des NS-Grauens soll eine Gedenkstelle werden: Mauerreste der Plauener Synagoge überstanden die Zerstörung während der Novemberpogrome 1938 . Ein Spendenaufruf soll sie retten. Die Stadt Plauen im Vogtland will die letzten Zeugnisse einer ehemaligen Synagoge erhalten und startet deshalb einen Spendenaufruf . Während das jüdische Gotteshaus in der Pogromnacht am 10.

November 1938 niedergebrannt wurde, habe ein Stück der damaligen Außenmauer die Zeiten überraschenderweise überlebt, sagte Kulturbürgermeister Tobias Kämpf (CDU). "Lange Zeit galt die Synagoge als vollständig zerstört." Doch alte Baupläne hätten inzwischen bestätigt, dass es sich bei dem Mauerrest tatsächlich um einen originalen Teil der Synagoge handele. Am Freitagnachmittag ist an dem historischen Ort der offizielle Start eines Crowdfunding-Projektes namens "Bruchstelle 1938" geplant, mit dem die Stadt hofft, innerhalb von drei Monaten 15 000 Euro einzunehme

