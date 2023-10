Platzbegehung nach Regenfällen: Entscheidung über Pokalspiel des 1. FC Saarbrücken

An diesem Montag findet eine Platzbegehung der Stadt Saarbrücken und des Saarländischen Fußballverbandes statt, wie der Drittligist bestätigte. Nach heftigen Regenfällen hatte das Ligaspiel der Saarländer am Sonntag gegen Dynamo Dresden zur Halbzeit abgebrochen werden müssen. Auf dem Rasen im Ludwigsparkstadion hatten sich zahlreiche Pfützen gebildet. Saarbrücken gegen FC Bayern längst ausverkauft, aber...

Für Dienstag sind allerdings weitere Regenfälle vorhergesagt, nicht aber für den Spieltag. Eine Entscheidung, ob die Zweitrunden-Partie stattfinden kann, könne bereits am Montag fallen, so ein Sprecher des FCS, da auch die TV-Anstalten Planungssicherheit benötigen. Die Partie ist mit 16 000 Zuschauern längst ausverkauft.

