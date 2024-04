Plastikmüll auf dem Meeresboden

Ein großer Teil des Plastikmüll s, der in die Ozeane gelangt, sinkt auf den Meeresboden . Mithilfe von ferngesteuerten Unterwasserfahrzeugen wurde erstmals quantifiziert, wie viele Plastikabfälle sich dort ansammeln.

Die Untersuchung befasst sich mit größeren Gegenständen wie Netzen, Bechern oder Plastiktüten.

Plastikmüll Ozeane Meeresboden Untersuchung Umweltverschmutzung

