Pläne gegen Gewalt an Frauen: Das Schweigen brechen Familienministerin Lisa Paus trifft sich mit Aktivistinnen, um zu beraten, wie Frauen besser geschützt werden können: Die Täter kommen ins Visier. Frau S. lebt mit ihren beiden Kindern in einem Frauenhaus Foto: Funke Foto/imago BERLIN taz | Die Täter müssen ins Visier.

Statt sich damit zu befassen, warum Frauen in gewaltvollen Beziehungen bleiben, müssten ganz andere Fragen gestellt werden, etwa: Warum schlagen Männer? Und wieso schauen alle weg? Das fordert Anna Sophie Herken, Mitgründerin der privaten Initiative #DieNächste am Donnerstag auf der Pressekonferenz mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Das Treffen findet anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen, am 25. November, statt. Gemeinsam mit 75 Organisationen, unter anderem UN Woman, Zonta und One Billion Rising, übergibt Herken das Manifest „Wir ALLE gegen Gewalt an Frauen“ der Bundesfamilienministerin. „Wir alle stehen in der Pflicht, Gewalt nie gleichgültig gegenüberzustehe





tazgezwitscher » / 🏆 26. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Gegen Gewalt an Frauen: Potsdam bekommt keine Koordinierungsstelle2021 haben die Stadtverordneten eine regionale Koordinierungsstelle gegen Gewalt an Frauen beschlossen. Das ist nicht umsetzbar, heißt es jetzt aus dem Rathaus.

Herkunft: Tagesspiegel - 🏆 42. / 63 Weiterlesen »

Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen: Selbstverteidigungskurs für MädchenAm 25. November widmen sich viele Aktionen und Veranstaltungen dem Thema Gewalt an Frauen und Mädchen. Anlässlich des Tages gibt es einen Selbstverteidigungskurs für 14-17-jährige Mädchen in Königs Wusterhausen.

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Aktionstag in Ganderkesee: Mit Theater gegen Gewalt an FrauenAm 25. November ist der 'Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen'. In Ganderkesee will ein Theaterstück das schwere Thema leicht vermitteln.

Herkunft: weserkurier - 🏆 55. / 62 Weiterlesen »

Orangefarbene Armbinden am internationalen Tag gegen Gewalt an FrauenDer 1. FFC Turbine Potsdam ist am Freitag, den 25.11.2022 beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim mit orangefarbenen Armbinden aufgelaufen. Damit unterstützt d

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

'Tripperburgen': ARD-History über Gewalt gegen Frauen in DDR-KlinikenMünchen (ots) - Zwischen 1961 und 1989 wurden in der DDR tausende Frauen und Mädchen ab dem 12. Lebensjahr in sogenannten Venerologischen Stationen - im Volksmund 'Tripperburgen' genannt - eingesperrt

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Schädliche Medienberichterstattung über Online-Gewalt gegen Frauen in OstafrikaIn East Africa, media reports on online violence against women often trivialize the issue and harm victims, a dw_akademie study finds. Media frequently use sensational headlines and sexualized images focusing more on the victim than the perpetrator.

Herkunft: DeutscheWelle - 🏆 58. / 61 Weiterlesen »