Pit Beirer: «Niemand muss sich vor KTM fürchten»

KTM hat aber durch die Podestplätze im August alle Vorteile des «concessions teams» verloren. Die Oberösterreicher dürfen jetzt nicht mehr zwei Motoren mehr pro Fahrer und Saison (2020 waren es sieben statt fünf) als die anderer Siegerteams verwenden, dazu bleibt die Motorenentwicklung bis Ende 2021 eingefroren, auch die grenzenlosen Privattests mit den Stammfahrern sind nur noch Aprilia erlaubt.

KTM-Motoren-Designer Kurt Trieb hat aber die Lebensdauer der RC16-Motoren schon im Vorjahr auf ein Niveau gebracht, das sich sehen lassen konnte. Pol Espargaró, Brad Binder und Iker Lecuona kamen mit sechs Motoren durch die 14 Grand Prix, nur Oliveira brauchte sieben.

«Wir haben dasselbe Bike-Konzept wie 2020 und keinen radikal neuen Motor», erklärt Pit Beirer, Motorsport-Direktor von KTM. «Wir haben uns mit einige Teile befasst. Aber wir haben kein komplett neues 2021-Modell gebaut. Eventuell würden gewisse Lücken im Reglement mehr Freiheiten erlauben. Aber erstens brauchst du dazu die nötige Manpower.

«Wir haben das letzte Rennen der Saison gewonnen, und kein Werk kann eine komplett neue Motorrad-Generation auf die Strecke bringen», weiß Pit. «Daher sollten wir gut vorbereitet sein, dazu fühle ich mich mit den vier Fahrern großartig. Die Motorräder und die Technik-Mannschaft im Hintergrund, die sehr wertvoll ist, alles ist startbereit.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPEEDWEEKMAG: Pit Beirer/KTM: «Reißleine kann ich jederzeit ziehen»Die KTM-Gruppe verfügt über 58 Werksfahrer und beschäftigt 460 Teammitglieder, dazu kommen 150 Personen bei KTM Factory Racing. Pit Beirer will sich deshalb nicht mit einem WM-Shutdown 2020 befassen.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Budget-Kürzungen bei KTMDie Weltwirtschaftskrise geht auch am Motocross-Sport nicht spurlos vorbei. Pit Beirer berichtete in einem Interview, dass auch KTM das Budget für 2010 etwas gekürzt hat.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Talkessel: Jorge Prado (KTM) auf Pole, Jacobi P4Titelverteidiger Jorge Prado (KTM) startet von der Pole-Position in den großen Preis von Deutschland im Talkessel von Teutschenthal. Lokalmatador Henry Jacobi (Kawasaki) überzeugte auf Rang 4.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Emilia Romagna-GP: Pole für Raul Fernandez (KTM)Red Bull-KTM-Ajo-Pilot Raul Fernandez sicherte sich in Misano seine dritte Moto3-Pole der Saison. Die erste Startreihe komplettieren Tony Arbolino und Andrea Migno. Startplätze 28 und 30 für Kofler und Dupasquier.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Miguel Oliveira (KTM): «Neue Schikane sehr langsam»Der WM-Zehnte Miguel Oliveira sprach am Donnerstag in Spielberg über den Nutzen des KTM-Heimvorteils, über die neue Schikane und seine Zukunft.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕

SPEEDWEEKMAG: Johann Zarco: Respekt vor KTM und neue ErkenntnisseDucati-Avintia-Neuling Johann Zarco (29) hat aus den Fehlern der Saison 2019 gelernt. Er zwingt sich zur Ruhe, erspart sich kritische Worte und hofft nach Platz 17 in Sepang auf einen Aufwärtstrend in Katar.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen ⮕