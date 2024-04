Pipi-Gate an Bord: Deutscher Passagier pinkelt ins Flugzeug von Malta Airlines

Über den Wolken ist die Freiheit wohl doch nicht grenzenlos! Nach dem Betriebsstart der neuen Fluglinie Malta Airlines kommt es sogleich zu einem Pipi-Gate an Bord. Ein 49-jähriger Fluggast kann offenbar nicht an sich halten und pinkelt in den Flieger. Keine Kleinigkeit, wie man vielleicht vermuten mag! Malta: Gericht fällt deutliches Urteil Fast 50 Jahre befördert die nationale Airline Air Malta Fluggäste rund um den Globus. Seit Sonntagmorgen (31.

März) ist die neue Fluglinie Malta Airlines am Start und sofort gibt es ein Ärgernis an Bord eines Flugs von Berlin nach Malta. Ein deutscher Passagier pinkelt ins Flugzeug, wie die Times of Malta berichtet. Zeugen schildern, dass der alkoholisierte Mann während des Landeanflugs auf Toilette gewollt habe. Als die Crew ihm das verweigert, soll er eine ganz eigene Lösung für sein delikates Problem gefunden haben

