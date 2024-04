Pilotprojekt zur Wassereinstauung in Kuhweiden in der Wesermarsch

Die Kuhweiden in der Wesermarsch sind nass wie lange nicht mehr. Teilweise gleichen sie einer Seenlandschaft, so viel hat es geregnet. Ausgerechnet jetzt startet das Grünlandzentrum e.V. ein Pilotprojekt , um Wasser in die Weideböden einzustauen. Das Landwirtschaftsministerium fördert das Projekt mit 400.000 Euro.Was viele nicht wissen: Unter den saftigen Wiesen befindet sich metertiefer Moorboden . Und der speichert viel schädliches CO2. Aber nur, wenn er nass ist.

Trockenes Moor gibt das Klimagas ab und trägt damit zur Erderhitzung bei. Allerdings werden die Weiden seit Jahrhunderten entwässert, damit dort Kühe grasen können - mit entsprechenden Folgen für das Klima. Der Versuch soll nun klären, wie viel Wasser in die Böden eingestaut werden kann, sodass Viehhaltung dort gerade noch möglich ist.Es mag auf den ersten Blick paradox erscheinen, dass das Projekt ausgerechnet jetzt startet, wo die Wesermarsch gerade nahezu absäuf

