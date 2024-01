Pilotenstreik bei Brussels Airlines führt zu Flugausfällen in Deutschland

Betroffen waren nach Angaben der Airline auch Verbindungen nach Deutschland. So fielen unter anderem Flüge von und nach Hamburg, Berlin und München aus. Grund für den eintägigen Pilotenstreik ist nach Angaben der Gewerkschaft BBTK, dass Lufthansa-Tochter Brussels Airlines außertarifliche Zulagen nicht wie gefordert an die Inflation anpassen will.

Piloten bei Lufthansa-Tochter Discover stimmen über Streik abBei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines läuft eine Urabstimmung über einen Pilotenstreik. Das hat der Vorstand der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit auf Antrag der Lufthansa-Group-Tarifkommission beschlossen, wie ein Sprecher am Montag bestätigte. Zuvor waren die Verhandlungen mit der Lufthansa um einen ersten Tarifvertrag bei dem vor zwei Jahren gegründeten Ferienflieger für gescheitert erklärt worden. Die VC hatte dem Unternehmen schon länger eine Hinhalte-Taktik vorgeworfen.Die gewerkschaftlich organisierten Piloten sollen von diesem Montag an bis zum 23. Januar entscheiden, ob sie in einen Arbeitskampf gehen wolle





