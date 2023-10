Pietreczko bezwingt bei EM-Debüt Titelverteidiger Smith

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

Keine zwei Wochen nach seinem Sieg bei der German Darts Championship hat Ricardo Pietreczko für die nächste Überraschung gesorgt:"Pikachu" gewann bei seinem EM-Debüt gegen Titelverteidiger Ross Smith.Ricardo Pietreczko hat ein erfolgreiches EM-Debüt hingelegt und überraschend Darts-Titelverteidiger Ross Smith besiegt.

Der deutsche Debütant ließ sich in der Anfangsphase auch nicht von einer heftigen Auseinandersetzung im Publikum beeinträchtigen. Pietreczko beobachtete, wie es direkt in Bühnennähe zu einer Prügelei zwischen Fans kam. Einer der Anhänger war nicht zu bändigen und konnte selbst von mehreren Security-Mitarbeitern minutenlang nicht aus der Halle gebracht werden. headtopics.com

