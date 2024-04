Philosophie und die großen Fragen der Menschheit

sünnern ok en Gewohnheitsdeert. Na sien dääglich Spazeergangs-Tieden harr man de Klock stellen kunnt. De Philosoph stunn immer to glieke Tieden op, harr sien faste Daagesafloop un harr he en Smartwatch an sien Hand dragen, harr de, wat se mit all GPS Daten utleest, sik wiss langwielt. Man as Philosoph hett he en Wark torüch laten wat in veele Rebeden vun dat menschlich Wetengeven hett un immer noch geven deit.

Dat uns mit de Vernunft alleen noch nich hulpen is un dat se uns to´n Bispill ok de Atombombe schunken hett, steiht op en anneret Stück Papeer."Jede Handlung ist selbst Begebenheit, welche einen anderen Zustand voraussetzt, darin die Ursache getroffen werde, und so ist alles, was geschieht, nur eine Fortsetzung der Reihe, und kein Anfang, der sich von selbst zutrüge."

Düt"Nachtdisch-Woterglöös-Gesett"kunn man wiss ahn veel Gedöns Roboter Pepper as Programm-Routine inprogrammeren, wenn he dat denn nödig harr un drinken Woter. Kloor is, wenn he mit de richtigen Sensoren utstattet is, worr he sik wiss weniger tüffelig anstellen, as ik. Mit"Animal rationale" meente de greeksch Philosoph Aritoteles, dat de wesentlich Egenoort vun Minschen de is, dat se Deerten sünd, wat denken köönt.

Philosophie Fragen Kant Digitalisierung KI

