Die Jungsozialisten haben einen neuen Chef. Der Offenbacher Philipp Türmer sagt, was er denkt - und schreckt dabei auch nicht davor zurück, den Kanzler für seine mangelnde Sozialpolitik oder seine Aussagen zu Abschiebungen scharf zu kritisieren. Für Scholz könnte es ungemütlich werden. Philipp Türmer ist neuer Chef der Jusos . Er wurde mit 54 Prozent der Stimmen beim Juso-Bundeskongress in Braunschweig gewählt. Er setzte sich gegen Sarah Mohamed aus Nordrhein-Westfalen durch.

In seiner Bewerbungsrede empfahl sich Türmer mit deutlicher Kritik an Bundeskanzler Olaf Scholz. Das Versagen in der Sozial- und Verteilungspolitik sei fatal und treibe die AfD von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. "Mach den Kampf gegen Armut und für Verteilungsgerechtigkeit endlich zur Chefsache", forderte er den Kanzler auf. "Sonst brauchst Du nächstes Jahr, wenn Du wieder unsere Wahlkampfunterstützung zum Plakate hängen haben willst, gar nicht erst herkomme





Weiterlesen: NTVDE » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

TAGESSPİEGEL: Vorwurf der Jusos gegen Scholz: „Will sich gegen das Spardiktat der FDP nicht durchsetzen“Der Vize-Chef der Jusos, Philipp Türmer, verschärft die Kritik am sozialdemokratischen Bundeskanzler. Dieser setze in Sachen Migration auf „Ablenkungsmanöver“.

Herkunft: Tagesspiegel | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Lokführer-Chef Weselsky: 'Viele denken, ich bin der Bahn-Chef'Der Gewerkschafter Claus Weselsky steht vor einer harten Tarifrunde. Er verrät, über einen Austritt aus der CDU nachzudenken und was bei der DB schiefläuft.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

AZ_AUGSBURG: Lokführer-Chef Weselsky: 'Viele denken, ich bin der Bahn-Chef'Der Gewerkschafter Claus Weselsky steht vor einer harten Tarifrunde. Er verrät, über einen Austritt aus der CDU nachzudenken und was bei der DB schiefläuft.

Herkunft: AZ_Augsburg | Weiterlesen »

STERNDE: Migration: Jusos Leipzig kritisieren Kanzler wegen MigrationswendeLeipzig - Die Leipziger Jusos haben Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) scharf für den von ihm angekündigten harten Kurs in der Abschiebepolitik kritisiert.

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

RPONLİNE: Weseler Jusos provozieren erneut mit Aktion gegen MerzErst kürzlich mussten die Weseler Jusos ein Dosenwerf-Spiel einstampfen, nachdem es heftige Kritik daran gab, dass dieses Friedrich Merz in die Nähe von Putin und AfD-Politikern rückte. Nun kommt bereits die nächste Entgleisung.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »

RPONLİNE: Xanten: Friedrich Merz als Zielscheibe – CDU empört über Jusos​Beim SPD-Familienfest in Xanten ließen die Jusos Dosen abwerfen – darauf waren unter anderem die Gesichter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des AfD-Politikers Björn Höcke, aber auch des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Die NRW-CDU reagiert mit Empörung.

Herkunft: rponline | Weiterlesen »