Philipp Sandner über Bitcoin-ETF und Bitcoin Halving

Philipp Sandner, der deutsche Blockchain- und Kryptowährungsexperte verrät im Interview, warum er keine Altcoins kaufen würde, wann der Bitcoin-ETF am wahrscheinlichsten zugelassen wird und welche Auswirkungen das Bitcoin Halving auf den Kurs haben dürfte.

BÖRSE ONLINE: Ja, Herr Sandner, ich glaube, so die wichtigsten Fragen, die Bitcoin-Anhänger und Bitcoin-Anleger aktuell beschäftigt, ist ja: Kommt jetzt endlich der Bitcoin-ETF? Philipp Sandner: Also der Bitcoin-ETF ist ja schon seit langem in der Mache und die SEC in Amerika, also die dortige BaFin in Anführungszeichen, hat sich jetzt jahrelang davor gesträubt, einen solchen Bitcoin-ETF zu genehmigen. Jetzt so langsam gibt es immer mehr Anmeldungen für den Bitcoin-ETF. Die Deadlines kommen so langsam. Jetzt im November waren welche, dann im Januar sind die nächsten, im April kommen wieder welche. Das heißt, irgendwann muss sich die SEC entscheiden. Die Qualität der Anträge für die Bitcoin-ETFs ist zunehmend besser geworden. Es gab auch Rückfragen, die beantwortet worden sin





boerseonline » / 🏆 35. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

ChatGPT sagt: BlackRock könnte Bitcoin-ETF durch Ripple-ETF ersetzenChatGPT sagt: BlackRock könnte Bitcoin-ETF durch Ripple-ETF ersetzen

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

BlackRocks Ethereum-ETF-Vorhaben Beleben Bitcoin-ETF-Token-Käufer: Letzte Kaufchance für 0,005 $ nutzenDas jüngste Vorhaben von BlackRock, Ethereum-ETFs zu lancieren, hat den Preis von Ethereum über die 2.000-Dollar-Marke steigen lassen. Diese Entwicklung verstärkt das Phänomen des 'Fear Of Missing Out'

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 80. / 23,4375 Weiterlesen »

Möglicher Bitcoin-Spot-ETF: Kaufwellen wie beim allerersten Gold-ETF erwartetDer Markt erwartet mit Spannung die ersten Bitcoin-ETFs. Das führte zu einem enormen Kursgewinn der Kryptowährung im Oktober. Der Markt erwartet mit Spannung...

Herkunft: wotwitt - 🏆 60. / 28,125 Weiterlesen »

Entdecken Sie die Unterschiede zwischen Bitcoin ETFs und Bitcoin ETF Token!Entdecken Sie die Unterschiede zwischen Bitcoin ETFs und Bitcoin ETF Token!

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Verhält sich Bitcoin ETF Token zu Bitcoin ETFs wie der Euro zum US-Dollar?Verhält sich Bitcoin ETF Token zu Bitcoin ETFs wie der Euro zum US-Dollar?

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »

Hoffnungen auf Bitcoin-Spot-ETF sorgt für Kursfantasie: Bitcoin im Rally-ModusDer Bitcoin legt im laufenden Jahr einen beeindrucken Lauf hin. Pünktlich zum Jahresstart begann die Ur-Cyberwährung eine rasante Rally. Am 24. Oktober überstieg der Bitcoin zum ersten Mal seit Mai 2022 wieder die 35.000-US-Dollar-Marke. Beim aktuellen Stand von 36.471 US-Dollar liegt der Bitcoin auf Jahressicht gut 123 Prozent im Plus (Stand: 14. November 2023). Damit performte die größte Kryptowährung deutlich stärker als die meisten anderen Cyberdevisen, beispielsweise liegt der Ether seit Januar etwa 74 Prozent im Plus, bei Ripple belaufen sich die Jahresgewinne bislang auf 96 Prozent. Hoffnungen auf Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USAEinen wichtigen Grund für die Outperformance des Bitcoin bilden die Spekulationen rund um die baldige Einführung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 34. / 55,44 Weiterlesen »