Philipp Max kämpft sich zurück

Als Philipp Max bei der Nominierung des Kaders für die Conference League keine Berücksichtigung fand, war das für ihn zunächst nur schwer zu verdauen. Inzwischen spielt er zumindest in der Bundesliga wieder regelmäßig und hofft auf internationale Einsätze in der K.-o.-Phase. Wie hat er die Kurve bekommen? Nach der Einheit am Mittwoch einen kleinen Einblick in sein Seelenleben gab. Bildhaft gesprochen haben sich auch bei ihm persönlich die dunklen Regenwolken verzogen.

Aktuell ist der Linksverteidiger auf seiner Position gesetzt. "Philipp hat im Moment die Nase vorne", sagte Trainer unlängst. Der 30-Jährige kämpfte sich aus seinem persönlichen Tal heraus. "Wir sind stolz, dass er das geschafft hat. Er kann sich auf die Schulter klopfen", lobte der Coach und erklärte: "Philipp kann extrem wichtig sein, weil er sehr schlau ist, über ein super gutes Passspiel verfügt und gut flankt. Gerade in der Offensive setzt er viele Dinge sehr gut um." Toppmöllers Anerkennung flog ihm nicht einfach so zu, Max musste sie sich in den vergangenen Monaten hart erarbeiten

HEİSE_DE: Karriere in der künstlichen Intelligenz: Wie man Fuß fasstOpenAI, Meta und Stability AI bieten hoch dotierte Karrieren als Spezialist für künstliche Intelligenz an. Aber reichen Programmierkenntnisse und das Wissen um die Werkzeuge aus, um in diesem Bereich erfolgreich zu sein? Ein Headhunter für KI-Spezialisten erklärt, wie eine Karriere in diesem neuen Segment möglich ist.

RANSPORT: FC Bayern: Max Eberl nicht zwangsläufig neuer VorstandDer freie Vorstandsposten beim FCBayern wird nicht zwangsläufig mit Max Eberl nachbesetzt. Zumal Sportdirektor Freund nach ⁦ransport⁩ Infos bei der AR-Sitzung mit seiner Präsentation überzeugt und nun Zeit zur Umsetzung bekommen soll. Mein Text👇

BRİGİTTEONLİNE: Leidenschaft oder Besessenheit: Wie man den Unterschied erkenntOft wird es als positiv angesehen, wenn man für etwas brennt und sich mit viel Energie diesem Thema widmet. Doch das Verhalten kann auch schnell in eine zwanghafte Richtung abdriften. An wenigen Anzeichen erkennst du, ob dein Handeln oder das deines Gegenübers noch leidenschaftlich, oder schon besessen ist. Wie du ein solch obsessives Verhalten in Zukunft schnell erkennen und reagieren kannst.

GOFEMİNİN_DE: Wie viel darf man im Minijob dazuverdienen?Erfahre bei uns, wie viel du im Minijob dazuverdienen darfst, ohne Steuern zahlen zu müssen. Viele Rentner wollen sich mit einem Minijob noch etwas dazuverdienen. Aber wie viel ist überhaupt erlaubt?

RBB24: 'Jedes Training hier ist wie ein Pokalfinale in Deutschland'Im Sommer hat der Volleyball-Bundesligist SC Potsdam mehrere Leistungsträgerinnen verloren. Eine von ihnen ist Sarah van Aalen, die in die Türkei gewechselt ist. Obwohl das sportliche Niveau besser ist und die Hallen voll sind, vermisst sie Potsdam.

SWR3: Hot Chip Challenge: Wie gefährlich kann scharfes Essen sein?Immer wieder landeten in letzter Zeit vor allem Jugendliche im Krankenhaus, nachdem sie an der sogenannten „Hot Chip Challenge“ teilgenommen hatten. Dabei geht es um den Verzehr des gleichnamigen Tortilla-Chips – dieser ist versetzt mit Carolina Reaper, der schärfsten Chili-Sorte der Welt, und wird in einer sargförmigen Verpackung geliefert

