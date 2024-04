Philipp Amthor erleidet Schwächeanfall bei Vorstellung als Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommerns

Philipp Amthor ist für seine Schlagfertigkeit bekannt. Die verlässt ihn auch nicht, als er bei der Vorstellung als künftiger Generalsekretär der CDU Mecklenburg-Vorpommerns einen Schwächeanfall hat. Ist das Amt des Generalsekretärs der CDU Mecklenburg-Vorpommerns nach eigenem Bekunden ein umwerfender Job.

Dass er dies bei der Bekanntgabe seiner Nominierung am Mittwoch in Schwerin gleich wörtlich nahm und wegen eines Schwächeanfalls zu Boden sank, rief Besorgnis nicht nur bei seinen Parteifreunden hervor. Doch nach wenigen Sekunden erhob er sich wieder und beantwortete nach kurzer Unterbrechung weiter die Fragen der Journalisten. Als möglichen Grund für den Aussetzer führte er an, an dem Tag noch nichts gegessen zu haben, um dann in gewohnt humorvoller Weise hinzuzufügen, dass erholsame Osterferien offenkundig nicht gut seien für einen Workaholic wie ihn

