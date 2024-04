Pfleger missbraucht Patienten im Seniorenheim für eigene Sucht

Christian B. (24) wurde zu über drei Jahren Haft verurteilt. Ins Gefängnis muss er vorerst nicht, wenn er eine Entzugstherapie macht. Immer in der Spätschicht vergriff er sich an seinen wehrlosen Patienten in einem Seniorenheim , riss ihnen die Opium-Pflaster vom Körper. Nur um seine eigene Sucht zu befriedigen. Meistens hatte er die Spätschicht, betreute unter anderem schwer demente Patienten .

Auf seiner Station bekamen drei der Patienten alle drei Tage Fentanyl-Pflaster, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Das Opioid wirkt etwa zehnfach stärker als Morphium, gibt über Tage seinen Wirkstoff ab. Irgendwann fiel dem Pflegepersonal auf, dass beim Pflasterwechsel, die alten Pflaster fehlten. Pfleger Lars I. (40) im Zeugenstand: „Mir allein ist es rund 20 Mal aufgefallen, es hieß dann sie wären vielleicht beim Duschen oder Waschen der Patienten abgefallen.“ Allerdings: Das Pflegeheim dokumentierte nur die Verabreichung der Pflaster, nicht wann diese verschwanden

Pfleger Patienten Seniorenheim Sucht Opium-Pflaster Betäubungsmittelgesetz

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



BILD / 🏆 82. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Patienten-Zufriedenheit: Hier leben die glücklichsten PatientenEine Umfrage von Doctolib zeigt, wie zufrieden die Deutschen mit Ihren Ärzten sind – und in welchen Bundesländern noch Nachholbedarf besteht.

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Personalnot und Sanierungsbedarf: Caritas schließt Seniorenheim St. Konrad in WasserburgStell Dir vor, 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Sie sind das Herz und die Seele unserer Gesellschaft. Warum? Weil das Ehrenamt nicht nur Gemeinschaft schafft, sondern auch Demokratie stärkt. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Personalnot und Sanierungsbedarf: Caritas schließt Seniorenheim St. Konrad in WasserburgStell Dir vor, 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Sie sind das Herz und die Seele unserer Gesellschaft. Warum? Weil das Ehrenamt nicht nur Gemeinschaft schafft, sondern auch Demokratie stärkt. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Personalnot und Sanierungsbedarf: Caritas schließt Seniorenheim St. Konrad in WasserburgStell Dir vor, 29 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich. Sie sind das Herz und die Seele unserer Gesellschaft. Warum? Weil das Ehrenamt nicht nur Gemeinschaft schafft, sondern auch Demokratie stärkt. Mehr Infos findest Du auf www.rosenheim24.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Brandverdacht im Seniorenheim in der Spöttinger Straße in LandsbergAufgrund von Brandgeruch kommt es aktuell in einem Landsberger Seniorenheim in der Spöttinger Straße zu einem Feuerwehreinsatz.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Brandverdacht: Seniorenheim in Landsberg muss evakuiert werdenAufgrund von Brandgeruch kommt es in einem Landsberger Seniorenheim in der Spöttinger Straße zu einem Feuerwehreinsatz. Mehr als 70 Personen müssen evakuiert werden.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »