Pfeiffer Vacuum-Aktie sinkt: Pfeiffer Vacuum steigert Umsatz - Gewinn dennoch rückläufig

Pfeiffer Vacuum begründete dies mit einer "Marktanpassung" nach mehreren Jahren hoher Nachfrage.Vor Zinsen und Steuern (Ebit) blieben vom Umsatz 24,1 Millionen Euro im Konzern - 16,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Nach Steuern verdiente Pfeiffer Vacuum 17 Millionen Euro nach 20,4 Millionen ein Jahr zuvor.

