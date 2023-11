Pfeiffer Vacuum-Aktie rot: Betriebsergebnis steigt nur leicht

Der Betriebsgewinn (Ebit) legte im ersten Quartal nur um 2,9 Prozent auf 32,2 Millionen Euro zu. Unter dem Strich verdiente Pfeiffer Vacuum 22,8 Millionen Euro nach 22,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Vorstand bestätigte die bekannte Prognose eines Umsatzes auf Vorjahresniveau sowie einer operativen Marge von 12 Prozent.Die Aktie von Pfeiffer Vacuum gibt auf XETRA zeitweise um 0,40 Prozent auf 150,80 Euro nach.

