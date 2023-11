Pfeiffer Vacuum-Aktie: Pfeiffer Vacuum stockt Umsatzausblick auf

"Unser Umsatz blieb im bisherigen Jahresverlauf stark, auch wenn die Nachfragebedingungen immer schwieriger werden", sagte Giesen laut Mitteilung. Bei der Profitabilität geht der Vorstand weiter von einer operativen Marge (Ebit) von rund 12 Prozent aus.Im dritten Quartal zog der Erlös um 5,7 Prozent auf 241,1 Millionen Euro an. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern ging wegen höherer Investitionen um 10,6 Prozent auf 30,3 Millionen Euro zurück.

