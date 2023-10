Pfeiffer: 'Ich finde, dass das Ergebnis etwas stinkt'

Nutze kicker auf seinen digitalen Plattformen wie gewohnt mit Werbung und Tracking. Die Zustimmung kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Details zu Werbe- und Analyse-Trackern findest du in unsererWerbung und Tracking: Um dir relevante Inhalte und personalisierte Werbung anzubieten, setzen wir Cookies und andere Technologien ein. Damit messen wir, wie und womit du unsere Angebote nutzt. Diese Daten geben wir auch an Dritte weiter.

Bei der Influencerin nach: Was hat es mit den Kuss-Fotos auf sich?Stephie und ich kennen uns schon ein bisschen länger... Ja, was soll ich sagen – ich lasse das jetzt mal so stehen. Die Bilder sprechen für sich. Ich würde sagen, wir finden uns recht anziehen. Ich bin aktuelle Single. Allerdings habe ich da jemanden im Auge. Ich würde aber sagen, schauen wir mal, was wird. Weiterlesen ⮕

Pérez fliegt bei Formel 1 in Mexiko ab: »Ich bin traurig über das Ergebnis«Er wollte vor den jubelnden Heimfans aufs Podium fahren. Stattdessen schied Sergio Pérez mit seinem Red Bull in Mexiko früh und spektakulär aus – und Lewis Hamilton kommt in der WM-Wertung immer näher. Weiterlesen ⮕

Helena Zengel: Schule und Schauspiel schwer zu kombinierenUm ihre Karriere und ihre Leidenschaft für Island-Pferde unter einen Hut zu kriegen, geht Helena Zengel (15) nach der 10. Klasse von der Schule abHeute – als Fünfzehnjährige – spielt sie eine der Hauptrollen in der neuen Thriller-Serie „Die Therapie“ (Prime Video) nach einem Bestseller von Sebastian Fitzek. Doch die Berliner Jungschauspielerin hat noch viel größere Träume: „Mein Ziel ist derVon ihren Gagen kaufte Helena sich bisher sechs Islandpferde und -fohlen: „Ich arbeite privat viel mit ihnen und könnte mir durchaus auch vorstellen, als Pferdewirtin zu arbeiten. Das kann ich vielleicht auch mit dem Drehen kombinieren. Wenn ich komplett vom Schauspiel weggehen würde, würde ich vielleicht Psychologie studieren.“Für ihre Rolle im Western „Neues aus der Welt“ (2020) an der Seite von Tom Hanks (67) erhielt sie eine Golden-Globe-NominierungSchwieriger ist da schon, Schulalltag und Filmangebote unter einen Hut zu bekommen. Die Zehntklässlerin erzählt: „Da ich gerade so viele Angebote habe und viel weg sein werde, hole ich mein Abitur eher nach und beende die Schule erst mal nach der zehnten Klasse. Schule und Schauspiel sind sehr schwer miteinander zu kombinieren – vor allem, wenn man so viel dreht wie ich.“ Sie weiter: „Beim Abi­tur muss man sich echt reinhängen. Wenn ich da ständig weg wäre, könnte ich mir vorstellen, dass da die Lehrer doch noch mal strenger werden Weiterlesen ⮕

Ich trage seit 6 Jahren AirPods, doch jetzt habe ich eine bessere AlternativeSeit der ersten AirPods-Generation trage ich Apples kleine Ohrhörer, aber die Alternativen werden immer besser. Weiterlesen ⮕

Freiheit bedeutet für mich, dass ich zugeben kann, dass ich Jude binDer 17-jährige Gabriel ist einer von sechs Jüdinnen und Juden, die in der Ausstellung 'Lebkuchen und Davidstern' aus ihrem Alltag erzählen. Antisemitismus prägt das Leben von Juden in Deutschland und ist oft zwischen den Zeilen zu finden. Weiterlesen ⮕