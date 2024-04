Pfandleiher profitieren trotz abnehmender Inflation

Der Bedarf an Krediten von Pfandleihern ist trotz der inzwischen gebremsten Inflation nach Verbandsangaben weiter hoch. Es sei ein spürbarer Zuwachs des Geschäfts durch die Corona-Pandemie, die starke Teuerung und die hohen Energiekosten festzustellen, sagte der Geschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Pfandkreditgewerbes (ZDP), Wolfgang Schedl. Dies berichteten ihm Mitgliedsbetriebe vor Ort. Konkrete Zahlen lägen ihm nicht vor.

Der Pfandkredit dient zur schnellen Überbrückung finanzieller Engpässe. Dafür werden Gegenstände wie Schmuck, Goldmünzen, Uhren oder werthaltiges Porzellan und Kunstgegenstände beliehen. Kundinnen und Kunden erhalten das Darlehen in bar ausgezahlt

