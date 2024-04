Pfandbriefbank erhöht Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle

Der Vorstand stockte die Risikovorsorge für drohende Kreditausfälle Ende 2023 deutlich auf, wie der Finanzierer von Gewerbeimmobilien überraschend am Mittwoch in Garching bei München mitteilte. Schon im Herbst hatte der scheidende Vorstandschef Andreas Arndt seine Gewinnerwartungen für 2023 zusammengestrichen. Laut den jetzt veröffentlichten vorläufigen Zahlen landete die Bank sogar nur am unteren Ende dieser Zielspanne.

Allein im vierten Quartal legte die Pfandbriefbank mehr als 100 Millionen Euro für faule Kredite zurück und damit ähnlich viel wie in den neun Monaten zuvor. Im Gesamtjahr summiere sich die Risikovorsorge auf 210 bis 215 Millionen Euro, hieß es in der Mitteilung. Das Geldhaus ist auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert. Dazu zählen etwa Bürogebäude, Einkaufszentren und Hotels.Trotz der erhöhten Risikovorsorge rechnet Arndt nach vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr mit einem Vorsteuergewinn von 90 Millionen Eur

Pfandbriefbank Risikovorsorge Kreditausfälle Gewerbeimmobilien Vorsteuergewinn

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



FinanzenNet / 🏆 78. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Deutsche Banken mit hoher Risikovorsorge für Gewerbeimmobilien Deutsche Banken mit hoher Risikovorsorge für GewerbeimmobilienDeutsche Banken bilden mindestens 2,3 Mrd Euro Risikovorsorge für Gewerbeimmobilien-Kredite. Hohe Belastung durch Verwerfungen am Markt.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

pbb-Aktie dennoch stark: Deutsche Pfandbriefbank setzt überraschend die Dividende aus!Die Deutsche Pfandbriefbank zahlt nach einem heftigen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr überraschend keine Dividende.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

pbb-Aktie kräftig abgestraft: Ratingagentur S&P stuft Kreditwürdigkeit der Deutschen Pfanbriefbank abDie Ratingagentur S&P stuft die Kreditwürdigkeit der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) schlechter ein als bisher.

Herkunft: FinanzenNet - 🏆 78. / 55 Weiterlesen »

WARBURG RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy'HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 9,40 auf 8,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf 'Buy' belassen. Analyst Andreas Pläsier

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Wolf wirbt um Vertrauen für PfandbriefbankDie Deutsche Pfandbriefbank steht dieser Tage im Feuer des Kapitalmarkts. Der neue Vorstandschef Kay Wolf wirbt um Vertrauen.

Herkunft: boersenzeitung - 🏆 76. / 59 Weiterlesen »

Auto1 Group, Deutsche Pfandbriefbank, Gerresheimer, K+S, ThyssenKrupp und Co. - Aktien-Positionen der ShortsellerWer Aktien leer verkauft, das sogenannte Shortselling, muss Transparenzpflichten erfüllen. Wir werfen einen Blick auf aktuelle Shortseller-Meldungen. Geregelt sind diese in der EU-Leerverkaufsverordnung

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »