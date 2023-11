Peugeot stellt den neuen E-Traveller vor

Peugeot hat den neuen E-Traveller vorgestellt. Das Elektroauto gibt es in zwei Längen: Standard (4,98 m) und Lang (5,33 m). Durch seine Höhe von 1,90 Metern kann es in die meisten Parkhäuser einfahren. Der E-Traveller richtet sich laut dem Hersteller an professionelle Personenbeförderungsunternehmen wie Hotels, Shuttles oder Taxis sowie Familien und verfügt je nach Ausführung über fünf bis neun Sitze mit hohem Komfortniveau.

Die VIP-Ausstattung bietet eine Lounge-Konfiguration mit vier unabhängigen, einander gegenüberliegenden Sitzen und einer besonders luxuriösen Ausstattung. Zu letzterer gehören unter anderem eine automatische Klimaanlage und Zusatzklimaanlage hinten sowie ein manuell abdunkelbares Glasdach mit zwei Glaspaneelen. Der neue E-Traveller sei anpassungsfähig und praktisch, mit verschiebbaren und herausnehmbaren Sitzen, Ablagen in Reihe zwei, integrierten Sonnenschutzrollos in Reihe zwei und mehr, wirbt Peugeo

:

11FREUNDE_DE: Mensch Meier musste heulen, das war wohl das TränengasViel wird diskutiert über die Polizeieinsätze in Hamburg und Bochum. Häufig ist in dem Zusammenhang von „Problemfans“ die Rede. Dabei sollte der Blick mal geweitet werden. Mehr dazu in unserem täglichen Newsletter:

ECOMENTO_DE: Ford plant drei neue Elektroauto-Modelle für EuropaFord kündigt drei neue Elektroauto -Modelle für den europäischen Markt an. Der erste wird der mittelgroße Explorer sein, der 2024 auf den Markt kommt. Es gibt auch Erlkönigbilder eines zweiten Vollstromers, der als 'Sport Crossover' bezeichnet wird. Das Modell wird auf der MEB-Architektur von Volkswagen basieren und im nächsten Jahr im Kölner Werk produziert.

ELECTRİVENET: Baubeginn von Hyundais reinem Elektroauto-Werk in UlsanDer Hyundai -Konzern hat mit dem Bau seines reinen Elektroauto -Werks in Südkorea begonnen. Die im Mai angekündigte Fabrik im Stammwerk Ulsan wird auf eine Jahreskapazität von 200.000 Elektroauto s ausgelegt, 50.000 mehr als bisher geplant.

ECOMENTO_DE: Renault-Group-Chef äußert sich zu Elektroauto-Tochter AmpereRenault-Group-Chef Luca de Meo hat sich für den Finanzmarkt ausführlich zu der am 1. November offiziell firmierten Elektroauto -Tochter Ampere geäußert. In der neuen Unternehmenseinheit mit Börsen-Ambitionen bündeln die Franzosen Elektrofahrzeuge und Software. Das soll unter anderem einen vollelektrischen Pkw für unter 20.000 Euro ermöglichen.

FİNANZENNET: Handel in Moskau: So bewegt sich der RTS am MittagDas macht das Börsenbarometer in Moskau am ersten Tag der Woche.

FİNANZENNET: Aufschläge in Moskau: RTS am Nachmittag festerDas macht das Börsenbarometer in Moskau am Montagnachmittag.

