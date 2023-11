Peugeot e-308: Elektroantrieb mit durchschnittlicher Leistung

Stellantis verteilt den im vergangenen Jahr vorgestellten Elektroantrieb in immer mehr Modelle, darunter auch in den Peugeot 308. Technische Spitzenwerte hat der e-308 nicht zu bieten, was den Konzern einige Kunden kosten dürfte. Hat er es allerdings geschafft, einen Interessenten zu einer Probefahrt zu bewegen, stehen die Chancen auf einen Abschluss gar nicht schlecht. Zumindest dann, wenn dieser die durchaus selbstbewussten Preise akzeptiert. Eine erste kurze Ausfahrt mit dem Peugeot e-308.

Die technischen Eckdaten sind bekannt. Der E-Motor leistet 115 kW und bietet 270 Nm Drehmoment. 9,8 Sekunden im Standardsprint und 170 km/h Spitze sind keine Werte, mit denen sich im direkten Vergleich glänzen ließe. Im Alltag aber bestätigt sich der Eindruck, den wir im Opel Astra Electric im Sommer schon gewonnen haben: Es geht mehr als nur ausreichend flott voran. Der ganz große Punch bleibt aus, doch allein das spontane und kräftige Ansprechen auf Beschleunigungswünsche deklassiert ähnlich kräftige Verbrenner. Dazu bleibt es im Auto angenehm ruhi

