Peugeot 2008 vs. Hyundai Kona: Zwei beliebte Crossover im Vergleich

(Motorsport-Total.com/Motor1) - Der Markt ist heute voll von kompakten Crossovern. Praktisch jede Marke hat einen (oder gleich mehrere) im Programm. Mit von der Partie sind da auch der Peugeot 2008 und der. Zwei ziemlich beliebte Baureihen, die unlängst überarbeitete wurden. Jetzt ist es deshalb an der Zeit, die beiden Modelle gegeneinander antreten zu lassen.

mehr oder weniger deckungsgleich: 4,30 Meter Länge für den 2008 und 4,35 Meter für den Kona, der mit der neuen Generation eigentlich einen Klassen-Sprung gemacht hat, indem er vom B- in das C-Segment aufgestiegen ist. In Bezug auf das Design hingegen sind die beiden Crossover sehr unterschiedlich und entspringen dem jeweiligen Familiengefühl des Herstellers.2008 greift die neue Designrichtung des Unternehmens auf, die sich beispielsweise durch Tagfahrleuchten in Form von drei"Kratzern" im unteren Bereich und einen dreidimensional gestalteten Kühlergrill auszeichnet. Eine eher aggressive Nase wird von einem parallel zum Boden verlaufenden Dach begleitet, um die Raumausnutzung im Inneren nicht zu vernachlässige





🏆 19. MST_AlleNews » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Der Peugeot e-2008: Außen rockig, innen smoothLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Das 'Goldenes Lenkrad' für den neuen PEUGEOT E-2008*Rüsselsheim am Main (ots) - Energieverbrauch für neuer PEUGEOT E-2008* mit Elektromotor 115 kW (156 PS): 15,5(1) - 15,3(1); CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(1) PEUGEOT ist mit einem seiner erfolgreichsten

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Hyundai Kona Elektro fährt in China mit CATL-BatterienLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Hyundai senkt den Einstiegspreis des Kona ElektroLeitmedium der Elektromobilität

Herkunft: ElectriveNet - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Hyundai Kona Jayde Concept: SEMA-Überraschung in TürkisHyundai sorgt dafür, dass der Kona Jayde Concept auf der diesjährigen SEMA Show auffällt, indem man dem Crossover ein auffälliges Farbschema verpasst

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »

Die neuen PEUGEOT Elektro-Transporter: PEUGEOT E-Partner(1), PEUGEOT E-Expert(1) und PEUGEOT E-Boxer(1)Rüsselsheim am Main (ots) - (1) Zum Zeitpunkt dieser Meldung ist der neue PEUGEOT E-Partner, PEUGEOT E-Expert und PEUGEOT E-Boxer noch nicht bestellbar. PEUGEOT schreibt Geschichte mit der Erneuerung seiner

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 19. / 64,68 Weiterlesen »