Petter Solberg stiehlt den Werks-Stars die Show bei der Rallye-WM in Polen

Petter Solberg gilt allgemein als ein Mann, der die Show mag, daher auch sein Spitzname «Mr. Hollywood». Beim Auftakt zum achten Lauf zur Rallye-WM in Polen stahl der in diesem Jahr zwangsläufig als Privatier agierende Solberg den Werks-Stars die Show. Auf der 2,5 km langen Zuschauer-Prüfung in Mikolajki fuhr er die Bestzeit und sicherte sich somit zumindest am Donnerstagabend die Führung der polnischen Premiere in der Fahrer-WM

. Bei dieser Vergleichsprüfung, in die jeweils zwei Fahrzeuge gestartet sind, fuhr er einen hauchdünnen Vorsprung von drei Zehntelsekunden auf den fünfmaligen Weltmeister und Titelverteidiger Sébastien Loeb im aktuellen Citroën C4 heraus. «Das hat mir heute Abend schon ganz gut gefallen, aber das war nur ein ganz kleiner Teil der Rallye, die morgen erst richtig startet. Morgen wird die Welt wieder anders aussehen, obwohl ich mir wünsche, auch morgen Abend in dieser Position hier anzukommen», meinte der 13-fache Laufsieger Petter Solberg mit seinem bekannten verschmitzten Lächeln. Der 52-malige Rekordsieger Loeb nahm alles gelassen. «Morgen beginnt die Rallye. Das hier war nur eine Show für die Zuschauer, die aber auch sein muss. Ich denke, dass wir hier auf einem für uns alle unbekannten Terrain eine interessante und auch spannende Rallye erleben werden», meinte Loe

:

SPEEDWEEKMAG: Puccetti mit Werks-Kawasaki: Rettung für Tito Rabat?Der ehemalige Moto2-Weltmeister Tito Rabat bleibt in der Superbike-WM bislang deutlich hinter den Erwartungen. Dass das auch ein Stück weit mit dem Material zu tun hat, wurde Teamchef Manuel Puccetti in Jerez klar.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Erster Sieg von Solberg im Hyundai i20 WRCOliver Solberg hat bei der italienischen Rallye Di Alba seinen ersten Sieg im Hyundai i20 WRC bei seinem zweiten offiziellen Einsatz in einem World Rally Car erzielt, Kollege Ott Tänak verliert den Sieg wegen Zeitstrafe.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

SPEEDWEEKMAG: Solberg entscheidet sich für den Citroën C4Das Rätselraten um das nächste Rallyefahrzeug von Petter Solberg hat ein Ende. Der Weltmeister von 2003 wird die beiden letzten WM-Läufe in einem Citroën C4 WRC bestreiten.

Herkunft: SpeedweekMag | Weiterlesen »

STERNDE: Bushido und Anna-Maria besuchen für Podcast 'Das Sommerhaus der Stars'Bushido will als Kandidat am RTL-Format 'Das Sommerhaus der Stars' teilnehmen, doch seine Frau Anna-Maria weigert sich bisher. Jetzt hat das Paar das Land...

Herkunft: sternde | Weiterlesen »

WATSON_DE: Borussia Dortmund: Vor Bayern-Duell – große Sorge um zwei BVB-StarsAm Samstag trifft Borussia Dortmund auf den FC Bayern im Bundesliga-Topspiel. Bei zwei BVB-Profis ist ein Einsatz allerdings ungewiss.

Herkunft: watson_de | Weiterlesen »

GALA: Nach Tod des 'Friends'-Stars: Matthew-Perry-Foundation gegründetDie Matthew-Perry-Foundation ist zum Gedenken an den verstorbenen Schauspieler gegründet worden. Sie will Suchtkranken helfen.

Herkunft: gala | Weiterlesen »