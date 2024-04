Peter Sodann ist tot. Der Schauspieler , Regisseur und Theaterintendant starb am Freitag in Halle an der Saale, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) unter Berufung auf Sodanns Familie berichtet. Er wurde 87 Jahre alt. Bekannt wurde Sodann unter anderem als „ Tatort “-Kommissar Bruno Ehrlicher in Dresden und Leipzig. Dabei hatte der gebürtige Meißener in der DDR zunächst einen anderen Weg eingeschlagen und eine Ausbildung zum Werkzeugmacher absolviert.

Danach holte er jedoch sein Abitur nach und studierte Jura, bevor er 1959 an die Theaterhochschule Leipzig wechselte. Haftstrafe in der DDR für Peter Sodann. Dort leitete er das Studentenkabarett „Rat der Spötter“, das 1961 von der DDR als konterrevolutionär eingestuft wurde. Das Kabarett wurde daraufhin geschlossen und Sodann zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Nach 10 Monaten Haft kam er wieder frei und machte eine Lehre zum Spitzendreher

