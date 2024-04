Peter Niemeyer als Topfavorit für den Posten als Profi-Chef in Bremen

Peter Niemeyer gilt nach wie vor als Topfavorit für den Posten als Profi-Chef in Bremen . Die 'Bild' hat am Wochenende eine Einigung zwischen ihm und dem Verein lanciert. Unsere Deichstube hat nachgefragt.. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. Der ehemalige Werder-Profi soll die Stelle von Fritz als Leiter Profifußball übernehmen, der wiederum wird Nachfolger von Geschäftsführer Frank Baumann , der seinen Vertrag nicht verlängern wollte. „Ich kann das nicht bestätigen.

Es ist nach wie vor ein Prozess und es ist nichts fixiert”, erklärte Fritz am Sonntag auf Nachfrage der DeichStube.Aktuell steht Peter Niemeyer noch als Geschäftsführer Sport bei Preußen Münster unter Vertrag. Den Club führte der 40-Jährige von der Regionalliga in die 3. Liga, wo man in dieser Saison sogar vom Aufstieg in die 2. Liga träumt. Dabei musste das Überraschungsteam aus Münster am Samstag allerdings einen Rückschlag einstecken, verlor das Heimspiel gegen Jahn Regensburg mit 1:

