Peter Klein zieht ins "PBB"-Haus ein

Peter Klein zieht bald ins "PBB"-Haus. Im Interview spricht er über seine Teilnahme und über sein Vertrauensverhältnis zu Yvonne Woelke. Peter Klein, 56, zieht am 18. November ins "Promi Big Brother"-Haus und steht dann via Livestream auf Joyn Plus+ unter 24-stündiger Beobachtung der Kameras. In Sat.1 startet die neue Staffel der Reality-Show kurz darauf am 20. November um 20:15 Uhr.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht Klein über die Gründe für seine Teilnahme, die Herausforderungen bei der Sendung und seine Pläne nach einem möglichen Sieg. Zudem erklärt der Kandidat, der durch Affärengerüchte um ihn undPeter Klein: Es gab für mich kein vielleicht. Wenn "Promi Big Brother" mich dabei haben möchte, werde ich auf jeden Fall zusagen. Warum? Ganz klarer Fall, das ist für mich die Möglichkeit mal alleine ohne andere Einflüsse zu zeigen, was und wer ich bi

:

NWNEWS: Kleines Haus muss weichen: Abriss hinter dem früheren Herforder Dohm-Hotel gestartetDie Fläche hinterm früheren Dohm-Hotel soll überplant werden. Wohnungen sollen entstehen. Jetzt rückte der Bagger an.

Herkunft: nwnews | Weiterlesen »

NTVDE: Von oben bis unten: Ist Ihr Haus winterfest?Ist das Dach dicht? Funktioniert die Heizanlage effizient? Und ist die Fassade noch frostfest? Worauf Sie jetzt achten und wie Sie rechtzeitig handeln können, um sicher durch den Winter zu kommen.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen »

FİLMSTARTS: Annette Hess spricht über die Serie „Deutsches Haus“ und den HolocaustFILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler konnte mit der Autorin und Showrunnerin Annette Hess im Interview über die Serie „Deutsches Haus“ und die Frankfurter Auschwitzprozesse sprechen.

Herkunft: Filmstarts | Weiterlesen »

BRİGİTTEONLİNE: Das Peter-Pan-Syndrom: Erwachsenwerden als HerausforderungEinige Erwachsene klammern sich an die sorglosen Tage der Kindheit und empfinden emotionale und finanzielle Verantwortung bis weit ins Erwachsenenalter hinein als Herausforderung. Das Peter-Pan-Syndrom beschreibt dieses Verhalten.

Herkunft: brigitteonline | Weiterlesen »

FOLLOW_THE_G: PlayStation Portal im Test: Fragwürdiger PS5-BegleiterSony bringt neue Hardware für die PS5: Die PlayStation Portal bietet Zugriff auf die heimische PS5, von überall im Haus. Aber funktioniert das auch gut in der Praxis? Wir haben den PlayStation Portal Remote-Player intensiv getestet.

Herkunft: Follow_the_G | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Ferrari zieht Bilanz der ersten WEC-Saison mit dem 499PFerrari kehrt nach jahrzehntelanger Pause in die Topklasse des internationalen Langstreckensports zurück. Obwohl sie bei den 24 Stunden von Le Mans gewonnen haben, hatten sie gegen Toyota in der gesamten Saison der Langstrecken-WM keine ernsthafte Chance. Ferrari hofft auf Verbesserungen für die kommende Saison.

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »