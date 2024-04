Peter B. - Ein Schwergewicht der rechten Szene

Peter B. (50) beschaffte Waffen und Sprengstoff ++ Blut-Fehde mit „Hells Angels“ ++ Kontakte zum Killer-Zahnarzt Als Heranwachsender tötete Peter B. (50) einen Menschen, radikalisierte sich später in der rechten Szene und wurde von Ermittlern zuletzt der Organisierten Kriminalität in Schleswig-Holstein zugeordnet, Neonazi und Intensivtäter in einem Namen zusammengefasst werden sollen, landet man schnell bei dem mehrfach vorbestraften Peter B. (50) aus Neumünster.

Er ist ein Schwergewicht der rechten Szene, war bis zu seinem Ausschluss aus der NPD im Jahr 2003 deren Vorsitzender in Schleswig-Holstein. Später radikalisierte er sich bei den militanten „Autonomen Nationalisten“ und stieg in den Waffenhandel ein. Seinen Lebensunterhalt verdiente der heute 50-Jährige laut Ermittlern durch Einbrüche – teils auf brutalste Art und Weise ausgeführt.Anfang des Jahres war der Peter B. laut Fahndern mal wieder pleite, brauchte Geld und ging auf Beutezug .

