Personalprobleme bei Aston Villa und Manchester City

Eine wichtige Personalveränderung noch unmittelbar vor dem Anstoß: Emery muss kurzfristig auf Stammkeeper und Weltmeister Martinez verzichten. Der schwedische Nationalkeeper Olsen rückt dafür zwischen die Pfosten. City macht das heute mit Personalproblemen in der Defensive: Walker und Stones sind verletzt von der Länderspielreise zurückgekehrt und fallen heute erneut aus, genauso aus wie Keeper Ederson, dessen letzter Einsatz war am 10. März.

Und dann hat sich gegen Arsenal auch noch Abwehrmann Ake verletzt. Somit stellt sich die Abwehrkette für Guardiola quasi von selbst auf, u.a. mit dem jungen Lewis auf der rechten Seite. Ist heute im zweiten Fall noch zu verkraften. Aber spätestens, wenn die Viertelfinalpartien in der Champions League bald auf dem Programm stehen, könnte das noch zum Problem werden. Nicht nur in dieser Hinsicht wird das letzte Saisonviertel für Aston Villa noch immens spannend

Manchester City - Aston Villa : | 31. Spieltag

Manchester City: Trio fällt gegen Aston Villa aus

Aston Villa : | 31. Spieltag | Premier League 2023/24

Aston Villa : | 29. Spieltag | Premier League 2023/24

Conference League: Aston Villa im Viertelfinale gegen Lille

Werner trifft: Tottenham bezwingt Aston Villa mit 4:0

