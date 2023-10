Personalmangel im Mittelfeld des FC Bayern vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund

Joshua Kimmich gesperrt, Leon Goretzka erst kürzlich zurück – der FC Bayern München geht im Mittelfeld auf dem Zahnfleisch und gerade vor dem wichtigen Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund in der Bundesliga muss Thomas Tuchel in jedem Fall improvisieren.Notstand im Mittelfeld des FC Bayern! Das gilt auch für den Fall, dass Leon Goretzka zur Verfügung steht.

Tuchel gehen die Optionen aus. Immerhin: Vor dem Spitzenspiel beim BVB kann der Trainer im Pokal ein oder gar zwei Varianten testen – sollte das Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken stattfinden können. Denn am Wochenende musste deren Heimspiel gegen Dynamo Dresden wegen zu viel Wasser auf dem Platz abgebrochen werden.

Bisher konnte Tuchel immer auf Kimmich bauen. Es gab noch kein einziges Spiel unter ihm, in dem der Sechser nicht von Anfang an spielte. Allerdings gab es bereits die eine oder andere Auswechslung, weil Kimmich hier und da nicht bei 100 Prozent war. headtopics.com

Sollte Goretzka rechtzeitig fit werden, könnte es also darauf hinauslaufen, dass die beiden erfahrensten Mittelfeldspieler im Kader den Vorrang vor allen anderen Optionen bekommen. Dafür spricht, dass Tuchel in anderen Mannschaftsteilen nicht umbauen müsste. Die Abläufe bleiben gleich.

Großartig umstellen muss Tuchel dafür auch nicht. Thomas Müller zeigte sich bei seinen jüngsten Einwechslungen immer formstark. Er kann offensiv dafür sorgen, dass Harry Kane weiterhin die entsprechende Unterstützung erhält. Außerdem ist der Routinier prädestiniert dafür, das Pressing des FC Bayern zu steuern. Dortmund hat in dieser Saison mehrfach gezeigt, dass sie Probleme im Spielaufbau haben, wenn Gegner hoch pressen. headtopics.com

Und dann wäre da sein Zweikampfverhalten. Musiala hat sich dahingehend verbessert, aber als er beispielsweise unter Julian Nagelsmann ein paar Spiele in tiefer Position absolvierte, war es offensichtlich, dass er kein typischer Balljäger ist. Nur bleibt die Frage, ob er es viel schlechter machen kann als seine Kollegen bisher. Schließlich ist das Mittelfeld defensiv auch dann ein Problem, wenn Kimmich spielt.

