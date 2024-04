Personalmangel bedroht Freibadsaison in Deutschland

Mit Marketing-Kampagnen und Job-Speed-Dating-Treffen versuchen die Bäder im Land Fach- und Saisonkräfte für sich zu gewinnen. Vielerorts ist im Sommer wohl mit einem eingeschränkten Betrieb zu rechnen.ins Wasser fällt. „Da habe ich gesagt, wir machen dieses Jahr gar nicht auf“, erzählt der Badebetriebsleiter. Der Grund: massiver Personalmangel . Mittlerweile aber stehen einige Vorstellungsgespräche an, was Brieden optimistischer stimmt.

Alles sei aber in der Schwebe, die Situation könne sich täglich ändern. Brieden steht mit seinen Sorgen nicht alleine da – alle Freibäder im Land hangeln sich mühsam zum Saisonstart.In Duisburg hat sich die Stadt zu einer fast verzweifelten Aktion entschlossen. „Rettet die Freibadsaison“ steht groß über der aktuellen Stellenausschreibung. „Der Slogan klingt ernst, aber die Lage ist es auch“, sagt Marc Rüdesheim, stellvertretender Betriebsleiter der Stadt-Gesellschaft Duisburg Sport. „Der Personalmangel in der Branche ist ganz eklatan

