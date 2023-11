Person zwischen Stapler und Hecke eingeklemmt

„Technische Hilfe – Person klemmt zwischen Stapler und Hecke. Starke Rückenschmerzen, kann sich nicht selber befreien“, stand auf dem digitalen Alarmgerät. 15 freiwillige Helfer eilten zur Wache. Ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt flog ebenfalls los.In einer kleinen Stichstraße in einem Wohngebiet hatte der Mann mit seinem Laster Dachziegel geliefert. Dazu war er in den mobilen Gabelstapler gestiegen, wollte die Paletten abladen. Dann passierte es. Der Rücken! Tobias Tenk, Sprecher der: „Diese Verletzung führte zu einer äußerst schmerzhaften Bewegungsunfähigkeit. Die Schmerzen des Fahrers waren so stark, dass er den Stapler seitlich an einer Hecke zum Stehen bekam, aber ihn nicht eigenständig verlassen oder weiter bewegen konnte.“Die Dachdecker hatten den Pechvogel bis zum Eintreffen der Feuerwehr betreut und den Stapler gesichert. Die Fahrerkabine war aber so eng, dass auch die Feuerwehrleute den Stapler nicht wegfahren konnten. Wegziehen? Auch problematisch, der Fahrer sprach kein Deutsch, eine Verständigung war schwer.Ganz fest drückt Frauchen ihren Dackel an sich: Stundenlang musste sie um ihn bangen. Die Verdachts-Diagnose: Lumbago! Bei dem als „Hexenschuss“ bekannten Problem klemmen durch eine ruckartige Bewegung Wirbel die Bandscheibe ein. Dr

