Person in Neumarkt von Zug erfasst und tödlich verletzt

Am Donnerstagabend wurde eine Person in Neumarkt von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. War es ein Unfall ? Die Polizei fahndet nach drei Jugendliche n. Am Donnerstag wurde gegen 17.13 Uhr eine Person bei den Bahngleisen auf Höhe der Ingolstädter Straße 28 von einem Güterzug erfasst. Wie das Polizei präsidium Oberpfalz auf Anfrage erklärt, wurde die Person dabei tödlich verletzt.

Da der Verdacht besteht, dass die Person durch Fremdbeteiligung auf die Gleise geriet, leiteten die Beamten erste Fahndungsmaßnahmen ein - drei Tatverdächtige wurden am Freitag festgenomme

Person in Neumarkt tödlich von Zug erfasst - Polizei geht von Fremdbeteiligung ausNeumarkt - Am Donnerstagabend wurde eine Person in Neumarkt von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei fahndet nach Tatverdächtigen.

Person in Neumarkt tödlich von Zug erfasst - Polizei fahndet nach drei JugendlichenNeumarkt - Am Donnerstagabend wurde eine Person in Neumarkt von einem Zug erfasst und tödlich verletzt. War es ein Unfall? Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen.

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

