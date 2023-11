Pelletspreise aktuell (2.11.): So viel kostet eine Tonne Pellets heute

Die Pelletspreise sind zuletzt wieder leicht gesunken: Am 2. November zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher 332,19 Euro pro Tonne. Diese Entwicklung ist für die aktuelle Jahreszeit eher untypisch. In der Regel steigen die Preise zu Beginn der Heizsaison und gehen im Frühjahr wieder zurück. Im langjährigen Vergleich sind Pellets derzeit aber weiterhin teuer: Bis Oktober 2021 lag der Preis im Durchschnitt bei etwa 200 Euro pro Tonne.

Doch das könnte sich ändern. Nicht auszuschließen ist, dass die Preise aufgrund der hohen Nachfrage zu Beginn der Heizperiode weiter steigen. Für Verbraucherinnen und Verbraucher wäre damit jetzt der perfekte Zeitpunkt für den Kauf. Doch auch eine Rückkehr zu sinkenden Preisen ist nach einem kurzen Ausrutscher nicht auszuschließen.

Grundsätzlich gilt: Nach wie vor ergibt sich bei Pellets ein Preisvorteil gegenüber Heizöl und Gas. Im September lag der durchschnittliche Preis pro Kilowattstunde (kWh) für Pellets laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI), einem Verband, der die Interessen der deutschen Pelletwirtschaft vertritt, mit 7,65 Cent unter den Werten für DEPI/Pressegrafik

Die Frage, ob man jetzt Pellets kaufen oder besser abwarten sollte, sollte man ohnehin nicht allein vom Preis abhängig machen. Grundsätzlich gilt: Wer keine oder bloß noch wenige Pellets auf Vorrat hat, sollte jetzt handeln und zumindest eine kleine Menge kaufen. Eine Orientierung für einen guten Kaufzeitpunkt ist die Entwicklung derNeben der Jahreszeit ist auch der Wohnort von Bedeutung für die Pelletspreise.

