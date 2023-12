Peggy Gou - Coverstar von VOGUE Germany im Januar/Februar 2024

Peggy Gou ist Coverstar von VOGUE Germany im Januar/Februar 2024 – die Titelstory. Als Kind hatte Peggy Gou wechselnde Berufswünsche. Sie zeichnete gerne, also wollte sie Karikaturistin werden, dann sah sie Popstars im Fernsehen, und der Wunsch auf Bühnen und vor Kameras zu singen begleitete sie lange. Ob Berühmtheit schon damals etwas war, nach dem sie strebte? 'Berühmtsein ist nicht das richtige Wort.

Ich wollte unbedingt ins Fernsehen, aber nicht, weil ich berühmt sein wollte, sondern weil ich den Leuten zeigen wollte, was ich kann', erklärt Gou beim Coverinterview in Berlin. Was genau das ist, davon hat sie über die Jahre eine sehr genaue Vorstellung entwickelt. Geboren 1991 als Min-ji Kim in Incheon, Südkorea, zieht sie schon als Teenager für eine Weile nach London und kehrt nach ihrem Schulabschluss dorthin zurück, um am London College of Fashion zu studieren und Stylistin zu werden. Doch dann realisiert sie, dass sie sich zwar selbst gerne stylt, andere aber wenige





