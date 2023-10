Pedro Acosta (Red Bull KTM/2.): Mit Kopf statt Herz

Wenn Tony Arbolino, Acostas einzig verbliebener WM-Rivale, versagt hätte, hätte der 19-jährige Spanier bereits in Buriram den Titelgewinn feiern können. Doch Arbolino fuhr auf einen sicheren vierten Platz und vertagte die Entscheidung damit mindestens bis zum nächsten Moto2-Lauf in Malaysia am 12. November, wo er 14 Punkte mehr erobern müsste als der WM-Leader, um die Titelfeier abermals hinauszuschieben.

Einfach ausgedrückt: Acosta muss im nächsten Rennen nur vor oder zumindest in der Nähe von Arbolino ins Ziel kommen, um den zweiten WM-Titel seiner Karriere nach dem Moto3-Titelgewinn 2021 unter Dach und Fach zu bringen. Entsprechend kontrolliert ging er beim Buriram-Grand Prix zu Werke und ließ den führenden Fermín Aldeguer lieber davonzuziehen, statt ins Risiko zu gehen.

«Unsere Pace war gut, im Training ebenso wie im Rennen. Es hat mich überrascht, dass Aldeguer bei Rennbeginn ein As aus dem Ärmel schütteln und derart aufdrehen konnte», schilderte Acosta. «Nach 5, 6, 7 Runden hatte er bereits einen gewaltigen Vorsprung von 2,5 Sekunden, und als er sich in einer Kurve vertat und weit ging, witterte ich die Chance, ihn vielleicht doch noch einholen zu können. headtopics.com

Die Chancen, den Titel schon in Buriram zu holen, seien ohnehin gering gewesen, fügte der Red Bull KTM-Star hinzu. «Tony Arbolino war stark, und damit war klar, dass ich mich einfach nur auf mein Ziel konzentrieren musste, Platz 1 oder 2 sicherzustellen. Das ist uns gelungen, und wir müssen happy sein über diesen Podestplatz.

Und so kam es, dass Fermín Aldeguer nach seinem Überraschungssieg in England zum zweiten Mal in seiner jungen Karriere die höchste Stufe auf dem Podest besteigen durfte. «Wir haben uns gewaltig angestrengt, das Bike so hinzukriegen, dass ich sowohl einzelne schnelle Runden drehen als auch einen konstant guten Rhythmus auf die Renndistanz zeigen konnte. headtopics.com

Aldeguer gewinnt das Rennen und Acosta baut seinen Vorsprung in der WM ausIm Kampf um Platz fünf setzt sich Ai Ogura gegen Marcos Ramirez und Albert Arenas durch. Alonso Lopez wird Achter, gefolgt von Izan Guevara und Manuel Gonzalez. Aron Canet kommt nach seinen beiden Long-Lap-Strafen als Elfter ins Ziel. Die weiteren WM-Punkteränge gehen an Dennis Foggia, Jeremy Alcoba, Sam Lowes und Darryn Binder. Somit sammelt IntactGP einen WM-Punkt. Lukas Tulovic war an der 19. Stelle, aber in der letzten Runde ist der Deutsche noch gestürzt. Er wird als 23. und Letzter gewertet. Tony Arbolino kommt als Vierter ins Ziel. Damit verliert er weiteren Boden auf Acosta, aber die WM ist noch nicht entschieden. Acosta hat nun 63 WM-Punkte Vorsprung und kommt dem WM-Titel trotzdem immer näher, denn es werden maximal noch 75 Zähler vergeben. Fermín Aldeguer fährt den Sieg souverän nach Hause. Nach Silverstone ist es der zweite seiner Karriere. Boscoscuro konnte wieder Kalex in die Schranken weisen. Pedro Acosta bringt seinen zweiten Platz ins Ziel und baut damit seinen WM-Vorsprung aus, aber die Titelentscheidung ist verloren. Die Positionen sind bezogen und die WM-Entscheidung ist verschoben, wenn sich in der letzten Runde nichts mehr ändert. Aldeguer fährt seinem zweiten Saisonsieg entgegen. Für die Schlussphase hat er knappe drei Sekunden Vorsprung auf Acosta. Chantra ist alleine fahrend Dritter. Arbolino fährt alleine als Vierter. Der Vorsprung von Aldeguer pendelt sich bei 2,2 Sekunden ein. Weiterlesen ⮕

