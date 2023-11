PayPal Holdings Inc Aktie | PYPL Kurs | Realtime

ist eine Technologieplattform, die digitale Zahlungen und Handelserfahrungen im Namen von Händlern und Verbrauchern auf der ganzen Welt ermöglicht. Das Unternehmen betreibt ein globales, zweiseitiges Netzwerk, das Händler und Verbraucher mit 426 Millionen aktiven Konten in mehr als 200 Märkten miteinander verbindet. Zu seinen Marken gehören PayPal, Braintree, Venmo, Xoom, Zettle, Hyperwallet, Honey, Happy Returns by PayPal, Chargehound, Paidy und Simility.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FINANZENNET: NASDAQ-Wert PayPal-Aktie nachbörslich gefragt: PayPal übertrifft GewinnerwartungenDer Zahlungsdienstleister PayPal hat am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Bilanz für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Paypal mit Zahlen und neuer Krypto-Lizenz: Aktie nachbörslich gefragtDer Bezahldienst Paypal hat am Mittwochabend seine Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. Der Umsatz konnte deutlich gesteigert werden: um acht Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar. Dies sowie insbesondere

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: PayPal: Aktie vor den ZahlenSpannende Features PayPal hat auch eine neue Funktion angekündigt. Die Bezahl-App plant, Nutzern die Möglichkeit zu bieten, ihre Paketsendungen direkt in der App zu verfolgen. Schon im letzten Monat hatten

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: 'Atemberaubend billig': Paypal: Kann der neue CEO den Wertverlust der Aktie stoppen?© Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata ZawrzelHeute Abend erscheint der erste Earningsbericht von Paypal unter seinem neuen CEO. Wird er die Investoren beruhigen können?Paypals CEO Alex Chriss hat

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: PayPal-Aktie: Die Hoffnung lebt!Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal konnte am Dienstag einen kleinen Gewinn verbuchen. Es ging immerhin um fast 2 % aufwärts. Das ist noch kein entscheidender, immerhin aber ein ordentlicher Sprung.

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕

FN_NACHRICHTEN: Paypal-Aktie: Endlich!Bernd Wünsche (Gurupress.de) - PayPal konnte am Donnerstag mit einem kleinen Paukenschlag den Handel eröffnen. Die Aktie setzte sich mit dem Plus von 3 % nach oben ab. Das ist ein gutes Zeichen. Denn:

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen ⮕