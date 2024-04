PayPal bringt eigenen Stablecoin PYUSD auf den Markt

Der Zahlungsriese PayPal bringt seinen eigenen Stablecoin PYUSD auf den Markt, um grenzüberschreitende Geldtransfers ohne Transaktionsgebühren zu finanzieren. Die Funktion ermöglicht es Nutzern, den Stablecoin PYUSD in ihrem verknüpften PayPal-Konto in USD umzuwandeln und ihn als Finanzierungsquelle zu nutzen, um Geld an Empfänger in 160 Ländern weltweit zu senden.

