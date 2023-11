Payback und Sparkassen vereinbaren Zusammenarbeit im Girokartenbereich

Für Payback ist die Zusammenarbeit mit den Sparkassen die erste Partnerschaft im Girokartenbereich. Die Sparkassen wiederum sind der größte Emittent der Girocard, die von vielen noch "EC-Karte" genannt wird. Sparkassen-Kunden müssen für das Sammeln von Payback-Punkten künftig keine gesonderte Karte des Bonussystems dabeihaben: Die Punkte werden automatisch gutgeschrieben, wenn mit der Girocard gezahlt wird.

Sparkassen-Kunden sollen ab 2025 beim Bezahlen mit ihrer Girocard direkt Payback-Bonuspunkte sammeln können. Die Sparkassen-Finanzgruppe und das Bonussystem haben ihre Zusammenarbeit nun besiegelt, wie eine Sprecherin des Deutschen Sparkassen Verlags (DSV) auf Nachfrage mitteilte. "Mit Payback haben wir jetzt einen Kooperationspartner gewonnen, um Kundinnen und Kunden der Sparkassen ein reichweitenstarkes nationales Bonusprogramm anzubieten", sagte die Sprecheri

:

FOCUSONLİNE: Warnstreiks im Ticker: Erste Warnstreiks im Tarifstreit der LandesbeschäftigtenDie Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wird den Bahnverkehr diese Woche mit einem Warnstreik stören. Die Gewerkschaft hat dazu erste entscheidende Vorbereitungen getroffen und einen Streikbeschluss gefasst, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Alle aktuellen News rund um die Streiks im Ticker.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

AİRLİNERS_DE: Erste A321 Neo an Ita Airways übergebenAm Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder wurde die erste von neun bestellten A321 Neo jetzt an die italienische Fluggesellschaft übergeben.

Herkunft: airliners_de | Weiterlesen »

KINODE: Erste Eindrücke der neuen „The Boys“-Staffel stimmen Fans auf das wichtigste Duell einAufgepasst „The Boys“-Fans! Endlich gibt es ein neues Lebenszeichen zur Fortsetzung der Serie. Allerdings müssen wir uns noch etwas gedulden,..

Herkunft: KINOde | Weiterlesen »

WESERKURİER: Warnstreik der GDL: Bahn setzt auf Notfahrplan im FernverkehrAuf die erste Verhandlungsrunde folgt die erste Eskalation: Ab Mittwochabend wird der Bahnverkehr bundesweit von der Lokführergewerkschaft GDL bestreikt. Die Deutsche Bahn rechnet mit massiven Auswirkungen.

Herkunft: weserkurier | Weiterlesen »

FOCUSONLİNE: Discounter suchen Personal für Reinigung ihrer VerkaufsflächenViele Discounter und Supermärkte in Deutschland arbeiten bei der Reinigung ihrer Verkaufsflächen mit Fremdfirmen zusammen. Doch die Drittdienstleister haben oft Probleme, Personal zu finden. Deshalb suchen Lidl, Norma und andere Einzelhändler jetzt selbst.

Herkunft: focusonline | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: EZB mit ihrer Straffungspolitik auf Kurs Richtung InflationszielHannover (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank erteilt der Ratingagentur Scope die Zulassung, so die Analysten der Nord LB.Bisher akzeptiere die EZB nur die Bonitätseinschätzungen der drei

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »