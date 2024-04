Paul McCartney lobt Beyoncés Cover von "Blackbird" als "Killer-Version"

Wenn Paul McCartney einen Song lobt, hört die Welt hin. Beyoncé s Cover seines Hits" Blackbird " bezeichnet er als" Killer-Version ".habe er ihr in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, "dass sie eine Killer-Version des Liedes gemacht hat." Den Song hatte McCartney 1968 für das legendäre " White Album " der Beatles komponiert. Beyoncé s Version ist seit Kurzem auf ihrem neuen Album " Cowboy Carter " zu hören." Blackbird " ist ein leiser, dafür umso eindrücklicherer Song .

Er passt perfekt in Beyoncés neues Album im Country- und Folk-Stil und erklingt deshalb auch an zweiter Stelle des Longplayers. Der Hintergrund des eingängigen Stücks ist dagegen ernster als seine grazile äußere Form. Der damals 26-jährigewar von den politischen Ereignissen des Jahres 1968 so bewegt, dass er das Lied zu Ehren der Bürgerrechtsbewegung in den USA schrieb und wenige Wochen nach der Ermordung der Bürgerrechtsikone Martin Luther King (1929-1968) veröffentlicht

