Paukenschlag bei OpenAI: CEO Sam Altman entlassen

Paukenschlag bei OpenAI: Der CEO Sam Altman muss gehen, er wurde Freitagabend entlassen. Mit ihm verlässt auch Greg Brockmann – bislang Vorsitzender des Verwaltungsrats – das KI-Unternehmen. Vorausgegangen war scheinbar ein Richtungsstreit um den Kurs von OpenAI.Mr. Altman’s departure follows a deliberative review process by the board, which concluded that he was not consistently candid in his communications with the board, hindering its ability to exercise its responsibilities.

The board no longer has confidence in his ability to continue leading OpenAI.Interimsmäßig übernimmt Mira Murati den Chefposten, sie war bislang als Chief Technology Officer bei OpenAI tätig. Neben Altman verlässt auch Greg Brockmann das Unternehmen. Er war einer der Gründer und bislang Chef des Verwaltungsrats. Abgesetzt wurde er nur von diesem Posten, innerhalb des Geschäftsbetriebs von OpenAI sollte er aber weiterhin tätig sein. Brockman verlässt aber wie Altman die FirmaDer Schritt kommt – offenbar selbst für die Beteiligten – überraschen





KI-Genie Sam Altman von OpenAi gefeuertDer 38-jährige Sam Altman wurde überraschend von seinem Ex-Arbeitgeber OpenAi entlassen. Der Verwaltungsrat hat kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterhin zu führen. Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die Zusammenarbeit beider US-Firmen gegeben.

OpenAI-Chef Sam Altman verliert seinen JobPaukenschlag in der noch jungen KI-Branche: OpenAI-Chef Sam Altman, eine ihrer Galionsfiguren, verliert seinen Job. Der Verwaltungsrat hat ihm das Vertrauen entzogen.

Kryptoprojekt Worldcoin von OpenAI-Chef Sam Altman findet regen ZulaufDas Kryptoprojekt Worldcoin von OpenAI-Chef Sam Altman wird trotz Warnungen aus der Politik von immer mehr Menschen weltweit genutzt.

Worldcoin-Projekt von OpenAI-Gründer Sam Altman stößt auf Widerstand: Kenia verbietet vorerst dSeitdem OpenAI Gründer Sam Altman am 24. Juli den Worldcoin launchte, ist das neuartige Kryptowährungsprojekt eines der heißesten Themen in der Cyberbranche. Viele Digital-Enthusiasten zeigen sich begeistert - doch die Stimmen der Kritiker werden zunehmend lauter. Die kenianische Regierung ergriff kürzlich eine besonders energische Maßnahme.

Sam Altmans Worldcoin: Digitaler Ausweis und KryptowährungMit Worldcoin verfolgt Sam Altman ähnlich ehrgeizige Ziele wie mit seiner KI-Firma OpenAI.

Sam Altman zündet den Turbo für ChatGPT | Börsen-ZeitungDie Adaption von Künstlicher Intelligenz (KI) über OpenAI/ChatGPT findet rasend schnell statt. Mit dem App Store geht es ab Ende November auch beschleunigt in die Kommerzialisierung.

