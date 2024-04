Patrick Dempsey gewinnt GTE-Am-Kategorie bei den 6 Stunden von Fuji

US-Schauspieler Patrick Dempsey, bekannt aus der Arzt-Serie Grey’s Anatomy, gewann bei den 6 Stunden von Fuji im Porsche 911 RSR die GTE-Am-Kategorie. Das Rennen ist Teil der Sportwagen-Weltmeisterschaft (FIA WEC).Für Hollywood-Schauspieler Patrick Dempsey ging beim 6-Stunden-Rennen von Fuji ein Traum in Erfüllung. Denn zusammen mit Porsche-Werksfahrer Patrick Long und dem Deutschen Marco Seefried fuhr er in der GTE-Am-Klasse zum Sieg.

In ihrem Porsche 911 RSR beherrschten Dempsey und seine beiden Teamkollegen weite Teile des Rennens in ihrer Klasse nach Belieben. Am Ende hatten sie einen Vorsprung von über 17 Sekunden auf einen Aston Martin Vantage V8, in dem neben dem Kanadier Paul Dalla Lana und Ex-Formel-1-Pilot Pedro Lamy auch Mathias Lauda (der Sohn von Motorsport-Legende Niki Lauda) am Steuer sass. «Ein tolles Gefühl. Unser erster Sieg in der WEC – dafür haben wir die ganze Saison hart gearbeite

