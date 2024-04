Patientenschutz vor umstrittenen Selbstzahler-Leistungen gefordert

Patientinnen und Patienten sollen nach dem Willen von Gesundheit spolitikern der Koalition besser vor umstrittenen Selbstzahler-Leistungen in der Arztpraxis geschützt werden. «Leistungen, die von den medizinischen Fachgesellschaften als schädlich bezeichnet werden, haben in Arztpraxen nichts zu suchen und gehören verboten», sagte der Bundespatientenbeauftragte Stefan Schwartze (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Mehr «Schutz vor nicht evidenzbasierten Behandlungen» sei nötig, forderte der gesundheitspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Janosch Dahmen. Das sind Behandlungen, deren Wirksamkeit nicht erwiesen ist. «Es ist besorgniserregend, in welchem Umfang einzelne Praxen sich statt auf die Erbringung bedarfsnotwendiger Angebote entsprechend des Standes der Wissenschaft auf lukrative IGeL-Leistungen fokussiert haben», sagte Dahmen der Deutschen Presse-Agentur in Berli

Patientenschutz Selbstzahler-Leistungen Arztpraxis Gesundheitspolitik Evidenzbasierte Behandlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



nwnews / 🏆 22. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Umstrittene Arzt-Leistungen: Regierung plant PatientenschutzBerlin - Sie sollen helfen, Krebs zu erkennen, strapaziöse Reisen gut zu überstehen oder bestimmte Alterungsprozesse zu verlangsamen - Selbstzahler-Leistungen beim Arzt. Gibt es nun Verbote wegen mangelnden Nutzens?

Herkunft: nordbayern - 🏆 33. / 63 Weiterlesen »

Umstrittene Arzt-Leistungen: Regierung plant Patientenschutz«Es braucht unübersehbar ein Update des in die Jahre gekommenen Patientenrechtegesetzes».

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

IGeL-Leistungen vor dem Aus? Um diese Untersuchungen geht esBei Selbstzahler-Leistungen muss der Arzt seine Patienten schriftlich über die voraussichtlichen Kosten informieren.

Herkunft: morgenpost - 🏆 64. / 61 Weiterlesen »

Privatmedizin : Patientenbeauftragter fordert Verbot bestimmter Selbstzahler-AngeboteIndividuelle Gesundheitsleistungen sind von jeher auch ein Stein des Anstoßes. Aktuell stößt sich daran der Patientenbeauftragte der Bundesregierung Stefan Schwartze (SPD).

Herkunft: aerztezeitung - 🏆 81. / 55 Weiterlesen »

Teilweise 'Angst und Schrecken': Patientenbeauftragter will einige Selbstzahler-Angebote abschaffenKrankenkassen übernehmen keine Individuellen Gesundheitsleistungen, Ärzte bieten sie aber gerne an. Einige davon will der Patientenbeauftragte der Bundesregierung nun verbieten lassen. Bestimmte Methoden zur Krebsfrüherkennung würden jungen Frauen eher schaden als nutzen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

IGeL: Was tun, wenn Arzt Selbstzahler-Leistung vorschlägt?Der Patientenbeauftragte der Bundesregierung fordert ein Verbot bestimmter Selbstzahler-Leistungen. Wie fällt man die richtige Entscheidung, wenn einem in der Arztpraxis zu einer geraten wird?

Herkunft: szaktuell - 🏆 61. / 61 Weiterlesen »